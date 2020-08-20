Новый директор минского театра им. Янки Купалы опроверг увольнения сотрудников

Решение об открытии театра будет принято в течение суток, сообщил и.о . директора учреждения Валерий Громада порталу tut.by.

По его словам, решение об открытии Национального академического театра имени Янки Купалы в Минске, закрытого на санобработку после увольнения его директора Павла Латушко, до сих пор не принято.

«Я настроен на то, чтобы сохранить коллектив», – пообещал Громада. По его словам, заявления об увольнении сотрудников будут рассматриваться индивидуально, однако отдел кадров пока не получил ни одного такого документа.

Два дня назад театр закрылся не из-за смены руководства, а на фоне случаев заражения коронавирусом в коллективе, заявил и.о. директора. По его словам, в театре девять человек получили подтвержденный диагноз коронавируса, 18 человек имели контакты первого уровня.

«Поэтому была необходимость проведения масштабной дезинфекции», – сообщил руководитель. При этом он не смог ответить на вопрос, откроется ли театральный сезон 25 августа.