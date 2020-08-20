Фестиваль «Ночь кино» объединит более 150 площадок в Москве

В смотре 29 августа примут участие кинотеатры, культурные центры, парки и музеи, сообщает пресс-служба Москино.

Ежегодный общегородской фестиваль «Ночь кино» пройдет в столице в пятый раз. Смотр посвящен кинематографу во всех его проявлениях, отмечается в сообщении.

Москино приглашает зрителей вернуться в кинозалы для просмотра на большом экране выдающихся образцов зарубежного и отечественного кино, начиная от кинохитов последних фестивалей Европы до актуальной советской классики и от немых фильмов начала XX века до новейших сериалов, отмечается в сообщении.

Акция откроется премьерой архивного монтажного фильма «Москва 1941-1945. Хроники будней», в сопровождении живой музыки. Центральная программа, подготовленная под кураторством редакции журнала «Искусство кино», включает показ самобытных кинокартин, завоевавших признание международных фестивалей последних лет.

Кроме того, зрителей ждут показы новых российских сериалов, в том числе «Последний министр» Романа Волобуева, «Хороший человек» Константина Богомолова и премьерного «Игры на выживание» Карена Оганесяна. После показов зрители смогут встретиться с режиссерами.