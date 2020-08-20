На экспозиции представлена живопись последних лет, передает телеканал «Россия – Культура».

На открытие памятной выставки пришло множество учеников и друзей художницы, среди которых были даже психологи. Под влиянием творчества Сельвинской они сначала решили исследовать влияние музыки на рисунок, а затем и сами стали заниматься живописью.

«Мы с кoллегами затеяли такoй прoект психoлoгический, пo мoделирoванию твoрчества Татьяны Ильиничны Сельвинскoй, oна не oжидала, чтo мы решимся писать картины, oна как-тo думала, чтo мы пoучимся, пoсмoтрим сo стoрoны и все, и на этoм закoнчится. Нo не тут-тo былo», – рассказал телеканалу психолог, художник, ученик Т. Сельвинской Олег Вакулин.

Сельвинская вносила в живопись театральные формы, а в театр – приемы из живописи, называя это театром бедных, в рамках которого она могла создать богатую картинку на сцене из марли, купленной в аптеке.

В общей сложности Сельвинская оформила более двухсот спектаклей, причем работала только с театрами, которые ей нравились, независимо от уровня. Среди них были театры таких городов, как Москва, Петербург, Челябинск и Магадан.