Древнерусскую княжескую усадьбу XIII века со следами былой роскоши нашли в Ярославле

Об открытии ярославской экспедиции Института археологии РАН рассказывает «Российская газета».

В ходе раскопок в Ярославле ученые нашли нижние венцы жилого дома размером 10 на 12 метров, огромного по меркам XIII века. На этом месте также обнаружили массу осколков амфор средиземноморского типа, фрагментов стеклянных кубков, посуды и украшений.

Место в Ярославле между Митрополичьими палатами и Ильинско-Тихоновской церковью, расположенное на берегу Волги, в древности было частью Рубленого города, с которого начинал свое формирование Ярославль. Ученые работают на площади 200 метров уже второй год, так как до наших дней здесь дошли очень сложные и насыщенные слои.

Как показали исследования, застройка в этом месте была чрезвычайно плотна. Хотя от нее остались лишь последние два-три венца, но даже они дают массу важнейшей информации о хозяйстве и людях, живших в доме, об их строительных техниках и других вопросах.

Как выяснилось, внутри дома (терема) находился огромный подвал с глиняной гидроизоляцией, а также внутренним срубом размером 6х6 метров.

О роскоши живших здесь говорит найденный кусок оконного стекла, многочисленные фрагменты дорогой посуды, причем импортной и дорогой, поставленной из Сирии и Византии. На раскопе были найдены обломки греческой амфоры с высоко поднятыми ручками, в подобных перевозили оливковое масло, зерно и вино.

Редкой находкой стал почти целый деревянный ковшик с резной ручкой, выполненной в виде головы хищной птицы. По словам ученых, артефакт сохранился лишь благодаря наличию «мокрого» культурного слоя, предотвратившего распад древесины, и нуждается в немедленной и сложной реставрации.