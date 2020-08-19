В Петербурге представят тельняшки героев Советского Союза

Выставка открылась в Центральном военно-морском музее (ЦВВМ) имени императора Петра Великого в Санкт-Петербурге.

Экспозиция приурочена ко Дню рождения российской тельняшки. 19 августа 1874 года (по старому стилю) великий князь генерал-адмирал Константин Николаевич подписал Приказ № 115, одобренный императором Александром II, утверждавший образец нательной рубахи (тельняшки) как обязательную уставную часть обмундирования матроса Российского флота.

«Этот год в честь 75-летия Победы проходит как Год памяти и славы, и совершенно логично было посвятить выставку, которая называется "Символ храбрости матросской", фронтовой тельняшке, советским воинам в тельняшке, краснофлотцам, морпехам», – рассказал журналистам на церемонии открытия ведущий методист Центрального военно-морского музея Андрей Руденко.

Выставка основана на материалах фотонегативного фонда музея. Посетители смогут увидеть множество экспонатов, никогда раньше не выставлявшихся. В частности, это довоенные и фронтовые работы военкоров, военные плакаты, ряд работ художников фронтовой поры, а также тельняшки героев Советского Союза Н. Я. Медведева, И. А. Тесленко, А. С. Морухова, трофейные тельняшки.