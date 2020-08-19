Бурятский огородник нашел на своем участке семейное захоронение каменного века

О находке жителя поселка Зеленхоз Алексея Агошкова сообщает «Интерфакс».

Выравнивая землю на участке, мужчина нашел фрагменты костей и вызвал на место специалистов. После того, как эксперты пришли к выводу о древности находки, семейное захоронение начали изучать сотрудники института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН.

По предварительным оценкам экспертов, в могиле захоронены мужчина, женщина и ребенок. Рядом с их телами был положен ритуальный камень, на одном из скелетов обнаружили браслет из раковин моллюсков.

«Работа по генетическому анализу, определению пола, возраста и расы займет около 2-3 лет», – отмечает представитель института Наталья Цыденова. По ее словам, захоронение поможет больше узнать о жизни людей, которые жили на территории современного Улан-Удэ примерно 5-7 тысяч лет назад.