Возобновилась реставрация храма Спаса на Крови в Петербурге

Сроки завершения работ пришлось изменить, передает телеканал «Россия – Культура».

Финансирование реставрационных работ в храме проходит на средства Музея «Исаакиевский собор». Для Петербурга такая ситуация – редкость, так как подобные проекты обычно финансирует Минкультуры РФ или городские власти, отмечается в сообщении.

Работы на центральном шатре храма начались еще в 2017 году, специалисты заменили глазурованную черепицу, причем новые элементы были созданы по технологии начала XX века. При этом они столкнулись с проблемами предыдущей реставрации – в советское время черепицу положили на бетон, поэтому для замены ее элементов пришлось уничтожать полностью целые блоки.

Кроме того, на центральном шатре храма специалисты увеличили длину откосов, чтобы бегущая по ним вода перестала разрушать декоративный кирпич и штукатурку. Также были заменены и состарены все медные листы, их покрасили зеленой краской под цвет патины.

Из-за пандемии работы пришлось остановить, при этом музей испытал нехватку средств из-за прекращения продажи билетов. В связи с этим окончание работ перенесли на март 2021 года, однако полностью реставрация завершится только через пять лет.