В очистившемся из-за карантина турецком озере увидели руины византийской базилики

Впервые руины обнаружили в 2014 году, пишет издание Usa.One.

Находку сделали наблюдатели, пролетавшие на вертолете над озером Изник в северо-западной части Турции. На одном из последних снимков видны очертания 1600-летней базилики в кристально-чистом водоеме.

По данным историков, базилика была построена в 390 году н.э. в честь христианского святого Неофита, принявшего мученическую смерть в 303 году н.э. Церковь была разрушена во время землетрясения около 740 г. н.э., после чего ее затопило озеро.

«Когда я впервые увидел фото озера, я был очень удивлен, увидев такую четкую структуру церкви. Я не поверил своим глазам, когда увидел эту красоту в водах под вертолетом», – рассказал журналистам профессор Улудагского университета Мустафа Шахин.

Руины храма показывают архитектурный пример раннего христианства. По мнению экспертов Археологического института Америки, базилика является одним из 10 лучших открытий года. По мнению археологов, под ней находятся остатки еще более раннего языческого храма.