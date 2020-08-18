Первый канал, «Россия-1» и СТС будут «кумулятивно» продвигать «Вратаря галактики» Файзиева

Телеканалы впервые объединились для продвижения фильма, рассказали их главы на конференции в ТАСС.

Фильм «Вратарь галактики» будет первым крупным релизом после нескольких месяцев простоя кинотеатров, после ситуации с пандемией открывшихся в столице 1 августа. Лента выйдет в прокат в День российского кино 27 августа, отметил гендиректор «России-1» Антон Златопольский.

«Традиционно всегда каждый из медийных холдингов вел какой-то свой проект или фильм. Впервые мы оказываемся в такой ситуации, когда внутренние сложности, связанные с конкурентными взаимоотношениями, отошли на второй план. Сейчас мы обязаны помочь нашему партнеру под названием кинематограф. Это беспрецедентный случай», – сказал Златопольский.

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст заметил, что холдинги решили объединиться и выставить отличную картину вперед, поддержав ее всеми усилиями индустрии.

«Часто хорошие фильмы недополучают внимания не потому что они не соответствуют своим качеством, а просто их недоформатировали», – отметил Эрнст. По его мнению, в преддверии Дня российского кино символично, что фильм, безусловно являющийся мощным отечественным блокбастером для всех типов аудитории, презентуется в России при поддержке больших медийных холдингов.