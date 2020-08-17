Режиссер Жолнин устроился в коровник для подготовки к фильму о жизни в деревне

О начале съемок фильма «Земун» Алексея Учителя сообщает пресс-служба его киностудии «Рок».

Эдуард Жолнин – режиссер-дебютант, сценарий которого впечатлил Алексея Учителя. Чтобы максимально окунуться в среду, Жолнин устроился работать в коровник на три месяца, где принимал роды у скота.

Сюжет картины рассказывает о том, как главный герой возвращается в свою родную деревню после того, как много лет отсутствовал.

Алексей Учитель подчеркнул, что от фильма не стоит ждать больших кассовых сборов. По его словам, лента будет дебютом молодого режиссёра, задача картины – представить миру нового интересного мастера.