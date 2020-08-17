Режиссер Жолнин устроился в коровник для подготовки к фильму о жизни в деревне

17.08.2020
Эдуард Жолнин – режиссер-дебютант, сценарий которого впечатлил Алексея Учителя. Чтобы максимально окунуться в среду, Жолнин устроился работать в коровник на три месяца, где принимал роды у скота.
Сюжет картины рассказывает о том, как главный герой возвращается в свою родную деревню после того, как много лет отсутствовал.Алексей Учитель подчеркнул, что от фильма не стоит ждать больших кассовых сборов. По его словам, лента будет дебютом молодого режиссёра, задача картины – представить миру нового интересного мастера.