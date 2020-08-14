В берлинском ночном клубе Berghain открылась выставка Имхоф, Тильманса и Элиассона

Акция стала возможна благодаря проекту Studio Berlin, пишет The Art Newspaper Russia.

На время пандемии в клуб смогут попасть все желающие, которые увидят произведения искусства, созданные в городских мастерских во время карантина.

В их числе работы более 80 художников: Изы Генцкен, Сиприена Гайара, Вольфганга Тильманса, Таситы Дин, Олафура Элиассона и Розмари Трокель.

С 9 сентября публика сможет посетить Studio Berlin с экскурсией, доступной на нескольких языках по предварительной записи на сайте. Таким образом посетители получат уникальную возможность попасть внутрь в обход фейсконтроля, знаменитого своей строгостью.

Новые произведения займут все пространство клуба, общая площадь которого достигает 3,5 тыс. кв. м. В нее входят танцпол, Panorama bar и так называемые «темные комнаты». Экскурсоводами будут искусствоведы из Фонда Бороса.