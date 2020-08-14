Найденные на дне канала Грибоедова именные часы контр-адмирала передали его внуку

Находку сделал петербургский водолаз Андрей во время исполнения заказа, пишет «Фонтанка».

В ходе поиска потерянных предметов дайвер увидел на дне канала Грибоедова именные часы. Очистив их от ила у себя дома, он обнаружил гравировку: «Контр-адмиралу Ярыгину Г. И от Ком Ктоф. 1970 г». Благодаря помощи специалистов удалось установить, что это означает «от командующего Краснознаменным Тихоокеанским флотом».

Водолаз пояснил, что обнаружить часы на дне стало возможным благодаря движению судов по рекам и каналам, волнение от которого размыло слой ила на дне. Родных владельца часов удалось найти.

Как выфснилось, внука контрадмирала назвали в честь деда – Георгием Ярыгиным. С января 1968 года по январь 1973-го владелец часов служил на Тихоокеанском флоте начальником Оргмобуправления и замом начальника штаба ТОФ по оргмобвопросам, говорится в сообщении.