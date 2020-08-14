В Петербурге появилось граффити с Жоресом Алфёровым

Новый стрит-арт создан на территории Политехнического университета, пишет fiesta.ru.

Жорес Иванович Алфёров – профессор петербургского Политеха, лауреат Нобелевской премии в области физики. Граффити создал художник Василий Цветков.

К портрету профессора автор добавил цитату академика: «Всегда важно знать, за что ты борешься».

Изображение нобелевского лауреата стало не первой работой Василия Цветкова на территории Политехнического университета. Ранее художник изобразил на стене одного из зданий создателя легендарного танка Т-34 Михаила Кошкина. На создание изображения Цветков потратил семь дней.