У заброшенного храма в Самарской области нашли могилу губернатора Григория Аксакова

Находку сделали в селе Страхово Борского района, передает ВГТРК «Самара».

Ученые нашли могилу Григория Сергеевича Аксакова и его родных у Никольского храма, находившегося на территории семейной усадьбы губернатора. Внимание экспертов привлёк провал в земле.

Изучив его, они обнаружили склеп семьи покойного российского чиновника. Как выяснилось, склеп был неоднократно разграблен, однако останки уцелели. Теперь их отправят на экспертизу антропологам в Москву.

В январе 1867 года Григорий Аксаков получил назначение в Самарскую губернию. Там он поддерживал земские инициативы по обустройству дорог и строительству мостов, а также развитию системы связи и транспорта.