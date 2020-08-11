«Большие гастроли-онлайн» продолжит «Преступление и наказание» Красноярского драмтеатра

Трансляция постановки пройдет 15 августа в 19:00, сообщает пресс-служба проекта.

Спектакль «Преступление и наказание» поставил режиссер-постановщик Александр Огарев из Москвы. Продолжительность спектакля – 2 часа 27 минут, ограничение 16+.

Экспертным советом премии фестиваля «Золотая маска-2018» постановка внесена в список самых заметных спектаклей творческого сезона 2016-2017 года. В спектакле по роману Ф. М. Достоевского пересекаются две линии из романа: линия земная – история человека, совершившего преступление, и линия мистическая – у человека всегда есть возможность прощения.

Через неделю, 22 августа в 15.00 будет показан музыкальный спектакль «Волк, коза и козлята» по пьесе Михаила Бартенева «Тук-тук! Кто там?», написанной по мотивам сказки «Волк и семеро козлят». Режиссер-постановщик – лауреат премии «Золотая маска» Владимир Бирюков, на сцене выступит Ульяновский Театр Кукол им. народной артистки СССР В.М.Леонтьевой.

Каждую субботу зрители знакомятся с работами новых участников проекта «Большие гастроли-онлайн».

До 1 сентября продолжается еженедельный формат трансляций спектаклей из самых разных регионов страны — «Выходные с “Большими гастролями-онлайн”». На гастрольной карте ближайших показов в августе: Красноярск — Ульяновск. В концепции летней программы представлены постановки театров, участвующих в проекте впервые. Увидеть бесплатно трансляцию спектакля может каждый желающий, достаточно подключиться к прямому эфиру LIVE на официальных каналах «Большие гастроли» в Facebook, VK, Одноклассниках, в YouTube, а также на сайте БольшиеГастроли.РФ в разделе ONLINE или в соцсетях генерального партнера ТАСС, партнеров Kuda Go, Культура РФ.