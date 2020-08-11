Серебряный перстень последних викингов Руси нашли под Псковом

Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Археологического центра Псковской области.

Находку сделали археологи, работавшие на территории древнего поселения под деревней Горожане, расположенной в Новосокольническом районе Псковской области. Этот древний памятник считается самым богатым поселением X-XI веков на северо-западе России.

Общее число находок на раскопе в поселении Горожане близится к двумстам, отметили ученые. В одной из ям, датированных X веком, был найден серебряный широкосерединный перстень с завязанными концами, щиток которого украшен орнаментом типа «волчий зуб».

«Такие перстни характерны для финального этапа эпохи викингов», – говорится в сообщении. Ранее псковские археологи нашли в этих местах более 500 артефактов, среди которых были древние украшения и монеты, бусы из стекла, горного хрусталя и металла, фрагменты арабского серебра и средневековые арабские монеты – дирхемы.