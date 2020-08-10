Стали известны победители Конкурса хореографов Context. Diana Vishneva

Финал конкурса откроет программу одноименного фестиваля, передает телеканал «Россия – Культура».

Победителями стали пять участников: Нурбек Батулла из Казани, Игорь Булыцын из Екатеринбурга, Эрнест Нургали из Санкт-Петербурга, Ольга Рыжкова из Воронежа и Ирина Сергеева из Санкт-Петербурга. Они представят свои работы в рамках Вечера молодых хореографов, который состоится в октябре на сцене «Гоголь-центра» в Москве, а также на сцене Детского театра танца Бориса Эйфмана в Санкт-Петербурге.

По традиции в финале будет представлена работа победителя 2019 года Кирилла Радева.

В этом году на конкурс поступило более 100 заявок из множества городов России и мира, начиная от Южно-Сахалинска и Хабаровска и заканчивая Кишиневом и Франкфуртом-на-Майне. Победитель конкурса получит грант, чтобы пройти стажировку в одной из ведущих школ современного танца.