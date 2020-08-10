Шанхайский кинофестиваль пять раз показал российский фильм «Ржев»

Об этом сообщает Международное радио Китая.

23-й Шанхайский международный кинофестиваль проходил с 25 июля по 2 августа. В список картин вошли российские фильмы «Один вдох», «Ржев», «Огонек-Огниво» и другие ленты.

Кинофильм «Ржев» получил такую высокую оценку китайских зрителей, что был показан на кинофестивале целых пять раз. Фильм Игоря Копылова приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и вышел на экранах российских кинотеатров в декабре прошлого года.

Сюжет основан на истории Ржевской битвы, в которой, по разным оценкам экспертов, погибло до миллиона советских солдат. Китайские зрители пишут в своих соцсетях, что это честный и серьезный фильм, рассказывающий о сильных духом русских солдатах, объединенных любовью к Родине.

Фильм был снят по инициативе бизнесмена, главы попечительского совета Медиагруппы «Патриот» Евгения Пригожина.