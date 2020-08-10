Земфира станет хэдлайнером музыкальной программы Гран-при России «Формулы-1»

Певица даст концерт на трассе в Олимпийском парке Сочи, сообщается в пресс-релизе организаторов.

Гран-при России состоится в Сочи с 24 по 27 сентября. Программа концерта будет представлена вечером субботы, 26 сентября.

В прошлые годы на Гран-при выступали «Мумий Тролль», «Би-2», Баста и «Ленинград». Также присутствовали иностранные исполнители, в том числе Натали Имбрулья, Ленни Кравиц и другие.

Стоимость билетов на Гран-при России начинается от 3490 рублей, в то же время билетная программа соревнований рассчитана на поэтапное повышение цен. Следующее подорожание произойдет 24 августа, однако посещение концерта в Олимпийском парке входит в стоимость билета на соревнования, говорится в сообщении.