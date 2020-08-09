Телеграмма российского лидера опубликована на сайте Кремля в воскресенье.

В своем обращении президент РФ отметил самобытный талант и богатый сценический опыт актера театра и кино, народного артиста РФ Евгения Князева, являющегося также ректором Театрального института имени Щукина.

"Вы oсуществили свoю мечту – сoстoялись в слoжнoй, мнoгoграннoй прoфессии актера, блестяще раскрыли свoй яркий, самoбытный талант в театре и кинематoграфе. Бoгатый сценический oпыт и неизменная приверженнoсть традициям знаменитoй "вахтангoвскoй" шкoлы на прoтяжении дoлгих лет пoмoгают вам рукoвoдить oдним из наибoлее известных твoрческих вузoв страны», – подчеркнул глава государства.

По словам президента, Князев дает молодым артистам пример достойного служения актерскому искусству.

Евгений Князев родился 9 августа 1955 года. В 1982 году окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина (сейчас Театральный институт имени Бориса Щукина) при Театре имени Вахтангова.