В «Москино. Салют» открылась выставка по кинотеатрам СССР

Представлены работы художницы Таисии Коротковой, сообщили в пресс-службе Москино.

Выставка «Московские кинотеатры» посвящена зданиям типовых советских кинотеатров, которые были построены в столице в 60–70-е годы ХХ века.

«Эти кинотеатры по большей части исчезли в 2018–2019 годах, а вместе с ними ушла важная часть истории и архитектуры нашей столицы», – говорится в сообщении.

По словам художницы, в проекте строительства Москвы 1960-х годов кинотеатры для новых жилых микрорайонов были основными культурными центрами. Несмотря на «типовые» проекты, при оформлении каждого здания создавались замечательные особенности, основанные на его названии и местоположении. Поэтому каждый кинотеатр обладал своим неповторимым характером.

Посетить выставку можно бесплатно, отмечается в сообщении.