Петербург номинировали на премию World Travel Awards

Город выдвинули на награду в пяти номинациях, сообщила пресс-служба комитета по развитию туризма.

Северную столицу хотят наградить в номинациях «Ведущий город Европы для непродолжительных поездок», «Ведущее круизное направление Европы», «Ведущее городское направление Европы» и «Ведущее направление Европы с культурно-историческим наследием».

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга также стал участником премии. Его предлагается наградить как лучшую государственную городскую туристскую организацию в Европе.

Ранее, в 2019 году Петербург был дважды награжден премией World Travel Awards как лидирующее направление городского туризма в Европе и как ведущее культурное направление мира.