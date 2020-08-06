В легендарном Дедославле под Тулой построят дом культуры за 140 млн рублей

Планируется создать музей «Дедославль – колыбель земли Тульской», сообщила пресс-служба правительства региона.

Проект комплексного развития села Дедилово в Тульской области, у окраин которого находился летописный древнерусский город, получил одобрение Минсельхоза РФ. По программе поддержки сельских территорий в селе будет построен Дом культуры площадью 3 тыс. кв. метров, говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе ТАСС, аукцион среди потенциальных подрядчиков власти проведут в ближайшее время, затем начнется строительство. Существующий сейчас в селе Дом культуры был построен в 1959 году, сейчас он в аварийном состоянии.

В новом здании будут созданы традиционные площадки для культурно-досуговой деятельности, мини-музей «Дедославль — колыбель земли Тульской» и экспозиция по крестьянскому быту.

Село Дедилово входит в число древних городов-крепостей в составе Большой засечной черты. Оно станет одним из населенных пунктов, в которых будут проходить мероприятия к 500-летию Тульского кремля, отметили в пресс-службе.