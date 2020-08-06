Любимова назвала Крым Меккой российских кинематографистов

Об этом министр культуры РФ заявила после сессии форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида».

Республика Крым всегда была и остается мечтой российского кинематографиста, отметила министр. По ее словам, хочется надеяться, что на полуострове и дальше будут создаваться легендарные кинофильмы.

«Конечно, невероятные пространства Крыма — это всегда мечта, такая Мекка для наших отечественных кинематографистов», — подчеркнула Любимова. Министр также напомнила, что именно на Ялтинской киностудии проводились экскурсионные маршруты по местам съемок известных фильмов, которые в будущем должны пополняться историями о съемках новых кинолент.

«Конечно, это места намоленные», — сказала министр в ответ на вопрос, насколько Крым подходит для кинематографа как площадка.