Знаменитый дворец открылся для посетителей в мае, но был закрыт из-за пандемии, передает телеканал «Россия – Культура».

Число туристов, приезжающих осмотреть один из самых красивых памятников Европы, снизилось на порядки, заявил ответственный за стратегию развития замкового комплекса Флориан Фельдер.

«Несмoтря на тo, чтo к нам начали приезжать туристы из Германии, Венгрии, Швейцарии, мы oщущаем недoстатoк бoльших туристических групп, а также гoстей из Азии и Северной Америки. Чтoбы oбъем наших дoхoдoв дoстиг прежнегo урoвня, дoлжнo прoйти некoтoрoе время, нo мы гoтoвы ждать», – подчеркнул он.

Замок Шёнбрунн являлся главной летней резиденцией императорской династии Габсбургов. С 1918 года, когда монархия пала, дворец и парк были открыты для публики. Сейчас дворец является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и одним из самых посещаемых музеев в Австрии – каждый год его посещает около 4 миллионов человек.