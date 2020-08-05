Найденные в Израиле каменные копья рассказали об исходе древних людей из Африки

Об открытии по информации Израильского управления древностей рассказывает The Jerusalem Post.

Открытие сделали израильские археологи, работавшие на раскопках близ Димоны. Ученые нашли множество кремневых наконечников копий, никогда раньше не встречавшихся в Израиле. Орудия выполнены в технике «нубийский леваллуа», характерной для древних жителей Африки в эпоху палеолита, около 100 тысяч лет назад.

Это открытие освещает маршрут, по которому наши предки следовали из Африки, отмечают ученые. За последнее десятилетие на Аравийском полуострове было обнаружено множество нубийских стоянок, которые свидетельствуют о том, что в древности в данном регионе происходила миграция современных людей из Африки.

Стоянка возле Димоны представляет собой наиболее северное место проникновения «индустрии леваллуа» из ее источника, тем самым показывая миграционный путь из Африки в Саудовскую Аравию. Оттуда древние люди направились в нынешнюю пустыню Негев, которая в то время была покрыта джунглями.