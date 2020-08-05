Центр «Эрмитаж – Сибирь» получил новую систему хранения живописи

О новостях Омского музея изобразительных искусств им. М.А. Врубеля сообщает телеканал «Россия – Культура».

Новое фондохранилище позволяет обеспечить условия, которые отвечают всем современным требованиям, говорится в сообщении.

В частности, система хранения включает металлические стеллажи-драйверы, в которые можно размещать без подрамников, и шкафы для фондовой документации. Основное место занимают металлические выдвижные стойки и настенные сетки.

Коллекция центра постоянно растет, поэтому создатели решили заранее предусмотреть максимально возможное заполнение объема. «При помощи наших сотрудников была разработана такая конструкция, произведены инженерные расчеты, чтобы сетка выдержала необходимый груз», – пояснила директор музея Фарида Буреева.

Новая система хранения обеспечивает возможность рационального размещения картин, а также их быстрого поиска. К переезду в новое хранилище готовят почти полторы тысячи полотен из коллекции советской и современной живописи. Строгий климат-контроль в помещении позволяет соблюдать одно из самых важных условий хранения полотен, отмечается в сообщении.