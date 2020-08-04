Мероприятия войдут в программу X Международного культурного форума, сообщил фонд «Ульяновск – культурная столица».

Эксперты в области культуры из нескольких немецких городов будут обсуждать вопросы взаимодействия с Ульяновской областью в режиме онлайн, говорится в сообщении. Фонд «Ульяновск – культурная столица» получил грант на проведение межкультурных событий от посольства Германии.

«Мы пoнимаем, чтo люди сoскучились пo личнoму oбщению, нo тем не менее все мерoприятия oфлайн сделать мы не мoжем. Пoэтoму немецкие участники будут с нами виртуальнo», – цитируются в сообщении слова директора фонда Татьяны Ившиной.

Одну из главных онлайн-сессий мероприятия посвятят развитию велокультуры в городском пространстве. Разработчик велосипедной инфраструктуры Йонас Эберляйн из Дармштадта расскажет, как эти вопросы решались в Германии. После онлайн-части пройдет обсуждение идей и проектов в сфере велодвижения в Ульяновске.

Кроме того, в рамках Дней Германии пройдет концерт с онлайн-выступлениями немецких вокалистов и живое исполнение музыкантов из Ульяновска и Димитровграда. В программе очных мероприятий запланированы тематические выставки по немецким ландшафтам и архитектуре, а также стереотипам о Германии, о героях сказок и комиксов.