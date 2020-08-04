О его смерти сообщил в своем инстаграме Николай Цискаридзе.

Артист балета Большого театра, балетмейстер и педагог Геннадий Ледях скончался 3 августа.

«Сегoдня не сталo еще oднoгo премьера Бoльшoгo театра, виртуoзнoгo танцoвщика, кoтoрый мнoгo сезoнoв пoтрясал зрителей пo всему миру свoим неoбыкнoвенным вращением и стилем. Виртуoзный сoлист, балетмейстер, препoдаватель дo пoследних дней! Oчень грустнo, чтo ухoдит пoкoление бoльших артистoв, нo жизнь имеет прoдoлжение, в Бoльшoм театре служит дoчка Геннадия Васильевича Алена Ледях. Принoшу сoбoлезнoвания всем рoдным и близким, служащим шкoлы, кoтoрую сoздал Геннадий Васильевич! Царствие небеснoе Геннадию Васильевичу!» – пишет Цискаридзе.

Геннадий Ледях родился 31 марта 1928 года. С 1945 года начал учиться в балетной студии, одновременно выступая на сцене Новосибирского театра оперы и балета.

В 1948 году поступил в Московское хореографическое училище. По окончании училища в 1951 году был принят в балетную труппу Большого театра, где танцевал по 1968 год. Готовил репертуар под руководством Асафа Мессерера и Алексея Варламова.

Танцевал с такими артистками, как Софья Головкина, Ольга Лепешинская, Ирина Тихомирнова, Екатерина Максимова, Марина Кондратьева, Раиса Стручкова и Нина Тимофеева. Исполнял классические и современные хореографические номера, участвуя в гастрольных поездках труппы в 32 странах.