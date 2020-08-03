Александринка откроет новый сезон спектаклем «Маузер» Т. Терзопулоса

Театр откроет свои двери в конце августа – начале сентября, сообщил худрук Валерий Фокин.

Как заявил он на сборе труппы, театр будет репетировать и показывать репертуар онлайн. «В таком режиме до конца августа мы должны прожить», – пояснил Фокин, слова которого цитирует ТАСС.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в первое время количество зрителей в театре сократят вдвое, до 500 человек. Первым спектаклем в новом сезоне станет спектакль греческого режиссера Теодороса Терзопулоса «Маузер».

Премьера постановки прошла в Александринке онлайн 21 марта, после этого театр закрылся на карантин из-за пандемии коронавируса. По словам Фокина, запланированные на этот год гастроли будут перенесены на 2021 год, кроме гастролей в Коми, которые состоятся в конце сентября 2020 года.