«Преступление и наказание» вошло в топ-3 самых читаемых книг в тюрьмах России

Рейтинг книг привел информцентр Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Перечень произведений, наиболее востребованных у отбывающих наказание в местах лишения свободы и арестованных на время следствия, возглавили роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», роман Федора Достоевского «Преступление и наказание» и «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма.

Как стало известно ведомству, после этих книг в списке предпочтений заключенных находятся произведения Льва Толстого «Война и мир», Александра Дюма «Три мушкетера» и Достоевского «Братья Карамазовы». Также востребованы у заключенных романы Виктора Гюго «Отверженные», Михаила Шолохова «Тихий дон», Льва Толстого «Анна Каренина» и «Воскресение».

Также в списке наиболее читаемых авторов Эрих Мария Ремарк, Теодор Драйзер, Гузель Яхина, Борис Акунин, Николай Гоголь, Чарльз Мартин, Дарья Донцова и Александр Солженицын. Среди поэтов у находящихся в заключении популярны стихи Сергея Есенина, Анны Ахматовой, Александра Блока и Марии Цветаевой, говорится в сообщении.