Архангельский кинофестиваль «Arctic open 2020» пройдет без конкурсной программы

Смотр состоится с 3 по 6 декабря, сообщила ТАСС директор фестиваля Тамара Статикова.

Ряд мероприятий в рамках фестиваля начнется раньше, сказала Статикова. Отказаться от конкурсной программы было решено в связи с пандемией коронавирусной инфекции и недостаточным финансированием.

Выделенный от областного министерства культуры бюджет составляет около 3 млн рублей, отметила директор смотра. При этом из-за коронавируса пока не понятен формат, в котором удастся провести фестиваль.

«Мы рассматриваем несколько форматов – это и онлайн-, и офлайн-вариант, скорее всего, это будет какой-то гибридный вариант», – полагает Статикова.

Организаторы планируют показать зрителям Архангельской области премьеры фильмов стран арктического региона, несмотря на сложную ситуацию. «Премьеры есть, и мы очень хотим их получить, чтобы показать зрителю», – сказала директор фестиваля, отметив, что планируется привезти по крайней мере 3–5 картин.