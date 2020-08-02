Запрещенную скульптуру Яхве возрастом 3 тысячи лет нашли неподалеку от Иерусалима

Глиняная голова была найдена на территории Хирбет Кейяфа, сообщается в июльском Обзоре библейской археологии.

Скульптура, вероятно, является редким изображением Яхве, считает глава Института археологии при Еврейском университете Йосеф Гарфинкель. Глиняный артефакт нашли археологи в руинах большого здания, которое могло быть крепостью или дворцом на территории памятника археологии Хирбет Кейяфа, расположенного в 30 км от Иерусалима.

Израильтянам было запрещено создавать изображения Бога согласно Десяти Заповедям, поэтому скульптура могла быть нелегальной в обществе того времени, полагает израильский ученый. Высота артефакта составляет примерно 5 сантиметров, говорится в статье.

Основание шеи фигуры хорошо проработано, вероятно, она была прикреплена к другому объекту, будь то тело или сосуд для глиняной посуды, пишет Гарфинкель. По его мнению, глиняная голова могла быть частью статуэтки, изображающей Яхве верхом на лошади.

Гарфинкель считает, что статуэтку сделали жившие в то время люди, которые тайно поклонялись запрещенным скульптурным изображениям Яхве. Однако археолог из Тель-Авивского университета Одед Липшиц, совместно руководивший раскопками в Телль-Моза, и археолог из Управления древностей Израиля и Тель-Авивского университета Шуа Кисилевиц, занимающийся раскопками в Телль-Моза, считают мнение Гарфинкеля ошибочным.

«Даже если бы фигуры были изображениями богов, они не могли изображать именно Яхве, поскольку он появился в регионе значительно позже 9 века до нашей эры», — отмечают ученые.