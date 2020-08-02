Московский летний кинотеатр Garage Screen начал работу в новом павильоне

Кинотеатр Музея современного искусства «Гараж» открылся в Парке Горького, пишет The Art Newspaper Russia.

Перед входом в музей каждое лето проходят показы специально составленной кинопрограммы, отмечается в сообщении. В нынешнем сезоне фильмы будут показываться в новом павильоне, созданном по проекту ереванской архитектурной студии snkh.

Здание представляет собой шатер, вывернутый наизнанку, все несущие и опорные конструкции которого вынесены наружу, в то время как внутреннее пространство покрыто белой мембраной. По словам главы студии Ашота Снхчяна, авторов вдохновляли постройки бедуинов и концепции Ивана Леонидова и Шигеру Бана, строившего для «Гаража» временный парковый павильон.

Первого августа зрители увидели фильмы «Женщина, которая убежала» Хон Сан Су, «Дни» Цай Минляна и ленту «Мартин Иден» Пьетро Марчелло. По словам куратора, кинокритика, отборщика Роттердамского международного кинофестиваля и редактора журнала «Искусство кино» Евгения Гусятинского, фильмы «точно отражают состояние и движение современного авторского кино».

Все кинофильмы идут на языке оригинала с русскими субтитрами. Летний сезон Garage Screen будет идти с 1 августа по октябрь 2020 года.