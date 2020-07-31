В базилике на острове Торчелло в Венеции нашли древнейшие фрески IX–X веков

В ходе реставрации специалисты нашли фрагменты фресок, заложенных еще в Средневековье, пишет The Art Newspaper Russia.

Находку сделали эксперты, работавшие в романской базилике Санта-Мария Ассунта на острове Торчелло, известной хорошо сохранившимися византийскими мозаиками XI–XII веков. Специалисты нашли фрагменты фресок IX–X столетий, находившиеся высоко под крышей, под сводами и на стенах, скрытые каменной кладкой еще в Средние века, благодаря чему никто даже не подозревал об их существовании.

Один из фрагментов фрески изображает Деву Марию со служанкой, другой – сцену из жития святого Мартина. Изображения содержат пояснительные тексты, исполненные шрифтами, характерными для раннего Средневековья. Сейчас их изучают палеографы из венецианского Университета Ка’Фоскари вместе с археологами и искусствоведами.

Эксперты считают, что эти фрески дают ценнейшие сведения об истории строительства храма, внутренняя структура и размеры которого много раз менялись в течение VII–XI веков. При раскопках для определения временных наслоений рядом с барочным алтарем близ ризницы было найдено два скульптурных фрагмента IX века, способных дать представление об архитектурном декоре и виде ниши алтаря в ту эпоху.