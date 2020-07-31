Золотые ворота Владимира открылись для посетителей

Об этом сообщила журналистам гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Доступ в памятник XII века был приостановлен с 18 марта из-за пандемии. Золотые ворота во Владимире, которые являются символом Владимира и памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО, начали впускать посетителей, отметила Мельникова.

В конце июня руководство музея-заповедника заявило о невозможности организовать отдельный вход и выход. В связи с этим Золотые ворота не могли быть открыты для посетителей в период действия ограничений из-за коронавируса.

Золотые ворота – самый «тяжелый» объект музея-заповедника, так как музею пришлось взять временно сотрудников на работу, отметила директор учреждения. Однако отказаться от показа Золотых ворот в музее посчитали невозможным, так как это символ города, сказала Мельникова.