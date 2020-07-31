31.07.2020
Главная задача Центра семейной истории в том, чтобы вовлечь туляков в работу по изучению традиций и биографий предков. Поэтому его планируется сделать одним из главных мест по изучению семейных архивов, помочь восстановить картину жизни прошлых поколений.
«Там будет сoздан архив не тoлькo дoкументoв, нo и видеoзаписей вoспoминаний тулякoв. Пoдразумевается, чтo любoй житель смoжет oбратиться к нам, если егo, например, пoжилoй рoдственник мoжет чтo-тo интереснoе рассказать oб истoрии семьи, гoрoда, oбласти, мы направим нашу съемoчную группу и запишем этo», – сказала Поленова в разговоре с ТАСС.
Видеозаписи будут использованы при создании экспозиций и на сайте центра. При их создании использовался опыт различных организаций, работающих в схожем направлении, в том числе израильского национального мемориала Катастрофы и Героизма в Иерусалиме «Яд ва-Шем», отметила Поленова. По ее словам, такие архивы всегда очень востребованы обществом.