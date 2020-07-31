В «Петергофе» началась реставрация Верхнего сада, основанного Петром Великим

Работы начнутся демонтажем и транспортировкой скульптур «Минерва» и «Меркурий», сообщила пресс-служба музея.

Первый этап масштабной реставрации Верхнего сада, основанного в 1714 году и распланированного самим Петром Первым, начинается в Государственном музее-заповеднике «Петергоф» в пятницу, 31 июля. Работы начнутся с демонтажа и транспортировки скульптур XVIII века "Минерва" и "Меркурий", сообщили журналистам в пресс-службе музея.

Комплексная реставрация сада не проводилась более полувека. Как выяснилось в ходе научных исследований, проведенных в 2012–2017 годах, зеленые насаждения Верхнего сада истощены и утратили свою декоративность. Дорожки и газоны боскетов заросли мхом из-за частичного нарушения вертикальной планировки, также обветшали ограда и малые архитектурные формы. Требуется реставрация исторического коллектора с водоводами, которые питают фонтаны центрального участка Нижнего парка, плохо работает дренажно-мелиоративная система.

Проект реставрации согласован с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) Санкт-Петербурга. Он рассчитан на три года – к декабрю 2023 года должны быть восстановлены исторические коллекторы и водоводы, заработают фонтаны «Дубовый» и «Межеумный». Кроме того, будут отремонтированы ограда и ворота сада, беседки, берсо и лестничные спуски, инженерные сети. Будет восстановлен исторический видовой состав садовых деревьев, цветов и кустарников, говорится в сообщении.