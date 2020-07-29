Новый маршрут возродит парк усадьбы Демидовых в Петербурге

Памятник является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает 47channel.

В парке рядом с Усадьбой Демидовых открывается новая туристическая дорога протяженностью в 3 километра, говорится в сообщении. Новый маршрут получил название «Прогулка вокруг большой поляны».

Дорога станет дополнительной точкой притяжения туристов. На протяжении трёх километров туристам повстречаются Горбатый мост, усадебный дом и Готические ворота, а также часть каменной ограды с металлической решеткой и многолетние деревья. К открытию маршрута в парке установили понтонный мост.

Маршрут даст старт официальному возрождению парка усадьбы Демидовых «Тайцы». Долгое время он был закрыт для посещения из-за отсутствия обустроенной дороги, отмечается в сообщении.