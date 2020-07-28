Музей Андрея Рублева представит «Книгу пророков» 1489 года

Выставка открывается 28 июля, сообщает «Вечерняя Москва».

Гостям экспозиции будет представлена наиболее ранняя иллюстрированная рукопись «Книги шестнадцати пророков с толкованиями», созданная в 1489 году. Книга является одним из самых важных памятников культуры Древней Руси.

Рукопись высоко ценится филологами, искусствоведами и историками благодаря непревзойденному для той эпохи качеству миниатюр и заставок. Специалисты установили, что в создании книги участвовали ведущие великокняжеские и митрополичьи писцы и иконописцы.

Заставки и миниатюры, предположительно, создавали шесть человек, в том числе приближенные к Дионисию, столичному иконописцу второй половины XV – начала XVI веков.

Кропотливая работа реставраторов помогла выявить заказчика иллюстрированной рукописи. Как стало известно, ее сделали для великокняжеского дьяка Василия Мамырева, высшего чиновника правительственной канцелярии. Мамырев прославился тем, что содействовал доставке в Москву оригинала великого памятника литературы «Хождение за три моря» купца Афанасия Никитина.

Эксперты установили, что последние слова книги — писцовая запись, в которой указывался заказчик, по неизвестной причине были уничтожены. Кто-то выскоблил имя заказчика рукописи. Однако специалистам удалось установить, что рукопись принадлежала именно Мамыреву.