В Кирове откроется «звучащая» выставка музыкальных традиций Вятки

Об открытии экспозиции «Музыка русской души» пишет телеканал «Вятка».

Выставка заработает в музейно-выставочном центре «Диорама». В рамках экспозиции гости познакомятся с музыкальными традициями Вятки и смогут услышать звучание экспонатов.

В 1896 году в городе Котельнич Вятской губернии была обнаружена так называемая «Вятская балалайка», домра, покорившая слушателей и ставшая символом Русской земли. Сегодня этот инструмент можно услышать не только в нашей стране, но и за ее пределами.

Посетители увидят пищалки, жалейки, дудочки и гармонь, сопровождавшую русского человека не только в праздники и в будни, но и на дорогах войны. Будет представлен необычный щипковый струнный инструмент «цитра», имеющий от 17 до 45 струн в зависимости от размера.

Выставка представит более 100 экспонатов, среди которых не только музыкальные инструменты, но и фотографии, образцы дымковской игрушки, патефоны, пластинки и концертные костюмы. Экспонаты можно будет не только увидеть, но и услышать, говорится в сообщении.