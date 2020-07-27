Экспонат можно увидеть с 27 июля, сообщает пресс-служба галереи.

Скульптура «Ожидание» была отлита мастером в ранний период творчества в 2005 году, отмечается в сообщении. На первый взгляд статуя с темно-коричневой патиной напоминает изделие из кости или обломок старого дерева, но по некотором созерцании замысел автора раскрывается зрителю, отмечается в сообщении.

«Скульптура напоминает фигуру беременной женщины, которая лежит и смотрит в небо. Прорисовываются ее голова, грудь, живот, согнутые в коленях ноги», – подчеркнули в галерее.

Тема материнства является красной нитью творчества Даши Намдакова. Автор восхищается тайной зарождения жизни и женской красотой, сопереживая своим героиням, наделяя их образы теплотой и нежностью.

В постоянной экспозиции галереи можно увидеть другие скульптуры с аналогичным сюжетом, например, «Мадонна с птичкой» и «Обнаженная с ягодкой».

«Выставка Даши в галерее – единственная в мире экспoзиция с рабoтами скульптoра. Важнo, чтo oна пoстoяннo пoпoлняется нoвыми экспoнатами. Буквальнo пoлгoда назад мы презентoвали авангардную рабoту «Началo» из кoллекции 2018 гoда, а уже сейчас представляем oдну из ранних скульптур Даши. На выставке мoжнo прoследить, как менялся егo стиль в разнoе время», – рассказала директор галереи Ольга Бронштейн.