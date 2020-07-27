В Краснодаре пройдет выставка лидера ArtLumen Алексея Апиша

Экспозиция откроется 28 июля, сообщают «Краснодарские известия».

Выставка будет работать в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств. Алексей Апиш – член Союза художников России, победитель международных конкурсов по живописи «Art Week» в России, Италии и Португалии, руководитель творческой группы «ArtLumen».

Апиш работает в жанре абстракционизма. Его работы, как говорится в сообщении? являются прямым отражением внутреннего состояния мастера. «Картины художника наполнены сокровенными тайнами человеческой души, в них ярко ярко отражены великолепие и глубина природы», – отмечается в публикации.

В свое время художнику удалось поразить даже актера Стивена Сигала, написав его портрет вверх ногами всего за 5 минут. Апиш работал на одной площадке с солистом группы «Иванушки International» Андреем Григорьевым-Апполоновым, а также Глюкозой, Ираклием Пирцхалавой, Тимуром Родригезом и Сати Казановой.

Работы мастера есть в частных собраниях России, Испании, Латвии, Италии, Индонезии, Турции и Франции. Выставка, получившая название «И кисти взмах останется печатью, оставив след в глубинах душ», будет идти с 28 июля по 5 августа 2020 года.