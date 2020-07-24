Мариинский театр отправится на фестивали в Равенне и Равелло

Гастроли театра начинаются с 27 июля, сообщил худрук – директор Валерий Гергиев ТАСС.

Гергиев отметил, что театр станет, скорее всего, первым коллективом, который за эти пять месяцев вылетает на крупные зарубежные гастрольные выступления.

«Фестиваль в Равенне в Италии – это крупнейший фестиваль, это фестиваль Риккардо и Кристины Мути, моих замечательных итальянских коллег, друзей», – отметил Гергиев.

Фестиваль стартовал в Равенне открылся около месяца назад, почти одновременно с фестивалем Мариинского театра «Звезды белых ночей». «Мы буквально спиной к спине открывали свои фестивали и таким образом сотрудничаем уже много лет», – добавил худрук театра.