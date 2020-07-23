Византолог назвал изменение статуса Святой Софии культурной катастрофой

Эксперт раскрыл негативные последствия решения турецких властей в разговоре с The Art Newspaper Russia.

Историк искусства и византолог Алексей Лидов рассказал изданию, как отразится превращение собора Святой Софии в мечеть на ее функционировании как объекта мировой культуры. По его словам, хотя изменения в интерьере кажутся минимальными – часть мозаик будут закрыты шторами на время богослужений, а пол застелют коврами – политические и культурные последствия такого решения огромны.

Доступ в любую мечеть существенно затруднен, указывает Лидов. Если вход в музей был открыт с утра до вечера, при этом в Святую Софию стояли большие очереди, то теперь интерьер собора будет доступен лишь в промежутках между исламскими богослужениями, которые происходят пять раз в сутки. «Какая-то часть интерьеров, задействованная в богослужении, будет полностью недоступна», – отметил историк.

Изменение статуса Святой Софии на мечеть будет иметь для мировой культуры и науки далекоидущие негативные последствия, подчеркнул Лидов. Эксперт напомнил, что когда в 1935 году по декрету правительства Турции Айя-София стала музеем, это был важнейший символический жест, отражавший желание первого президента Турции сделать страну европейским государством.

«То, что происходит сейчас, тоже красноречивый политический жест, который полностью меняет глобальную стратегию развития страны. Многие воспринимают это и как объявление войны христианскому миру», – подчеркнул Лидов.