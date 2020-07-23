Новодевичий монастырь в Петербурге отреставрируют за 143 млн рублей

Это следует из данных в Единой информационной системе в сфере закупок.

Реконструкции зданий монастыря будет проведена до ноября 2021 года, говорится в условиях госконтракта. На территории Воскресенского Новодевичьего монастыря в Петербурге находится Новодевичье кладбище с могилами поэтов Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, художника М.А. Врубеля и врача С.П. Боткина.

В рамках реставрационных работ предполагается восстановить первоначальный облик южного корпуса монастыря вместе с церковью Афонской Божией Матери. Кроме того, будет отреставрирована монастырская больница, прилегающая к территории Новодевичьего кладбища.

По результатам аукциона, который провела «Северо-западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Министерства культуры РФ, контракт выиграла московская компания «Архитектурно-реставрационное товарищество». Организация предложила наилучшую цену, говорится в итоговом протоколе конкурса.