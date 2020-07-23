Любимова посетила Музей истории космонавтики в Калуге

О рабочей поездке министра культуры сообщает официальный сайт ведомства.

В ходе поездки в Калужскую область Ольга Любимова вместе с врио губернатора Калужской области Владиславом Шапшой осмотрела ход строительства второй очереди Государственного музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского. Учреждение готовится принять к празднованию 60-летия полёта в космос Ю. А. Гагарина первых посетителей в новых пространствах.

Новая форма экспонирования и залы музеев позволят увеличить количество посетителей учреждения до 700 тысяч человек в год, подчеркнула министр. К открытию второй очереди также запланирована организация нескольких выставок, центральным из которых станет «Ракеты. Корабли. Люди» площадью свыше 3,5 тыс. кв. метров.

Выставка расскажет о развитии космонавтики и успехах российских и советских учёных, конструкторов, инженеров и рабочих, которые создавали ракетно-космическую технику. Учреждение также реализует такие проекты, как астрономическая обсерватория, научно-приключенческий комплекс с 5D-кабинами, интерактивная планета и 3D-кинотеатр.