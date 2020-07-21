В Петербурге открылась третья выставка паблик-арта «Летний сад»

Экспозиция работает в общественном пространстве «Бенуа 1890», пишут «Санкт-Петербургские ведомости».

Фото: Санкт-Петербургские ведомости.

Как рассказала куратор проекта Анастасия Пронина, художникам предложено поразмышлять на две темы: об историческом Летнем саде и том, как его можно обновить. Споры вокруг недавней реставрации сада на петровское время продолжаются до сих пор, отмечается в сообщении.

Разброс мнений велик даже среди специалистов – одни говорят об «уничтожении символа Петербурга», другие о «спасении Летнего сада от превращения в заштатный парк культуры».

Исторический сад знаменит своими скульптурами, а его новая версия в «спальном» районе может быть наполнена произведениями современного искусства, отмечает куратор.

На конкурс для участия в выставке было подано 72 заявки, из них было отобрано 26. Среди них такие, как парная скульптура Андрея Люблинского «Самые красивые лошади в мире», объект в виде кактуса высотой пять метров скульптора Артура Джаруллаева «Мечты садовника».

Иван Зубарев представил проект под названием «Пасечник». По словам скульптора, его поразило, что пчелы выжили на сгоревшей крыше Нотр-Дам-де-Пари: «Это событие подлинное, живое, символичное, дарящее надежду на будущее в пучине множащихся кризисов. Древнейшее изображение улья относят к III тысячелетию до н. э., а первые доказательства контакта людей с пчелами – это VII тысячелетие до н. э. Фигура пасечника напоминает космонавта, только отправляется он не в макрокосмос Вселенной, а в микрокосмос улья», - поделился автор.

Открытые лекции, экскурсии и встречи с художниками начнутся 25 июля с соблюдением санитарных правил. Выставка будет работать до 30 октября нынешнего года.