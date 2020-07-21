В Москве запустят онлайн-киношколу «КультPROсвет» для детей 12 до 16 лет

Принять участие смогут дети из Москвы и Московской области, сообщили в пресс-службе Моспродюсера.

Онлайн-киношколу запустит арт-платформа московского продюсерского центра при столичном департаменте культуры и школа «Росатома». Проект откроется 27 июля, говорится в сообщении.

Участие будет бесплатным для всех желающих. Заявку можно подать с 21 по 23 июля.

Чтобы «поступить» в киношколу, требуется выполнить творческое задание, загрузить в соцсети свое видео и заполнить анкету на официальном сайте программы. Для всех участников онлайн-школы организаторы проведут кастинг на платформе.

«Смены лагеря прoйдут с 27 июля пo 18 августа. Каждая будет длиться семь дней. За этo время дети узнают, как писать захватывающие сценарии. Также научаться снимать завoраживающие ракурсы, мoнтирoвать и oзвучивать», – пояснили в пресс-службе.