На Ямале нашли могилу без вести пропавшего в XIX веке

О находке рассказывает «Российская газета».

Исследование могильника Нюрымпосллор на Ямале, датированного XIX веком, завершили археологи Научного центра изучения Арктики.

Одно из найденных захоронений оказалось пустой могилой, посвященной без вести пропавшему человеку. Такие могильники в археологии называют кенотафами. Вместо останков человека в ней находилась символизирующая их обрядовая кукла, к которой положили топор, стрелы, а также железные и медные бляхи на одежду.

Второе захоронение могильника принадлежало взрослой женщине, в последний путь с которой положили множество женских украшений, в том числе бус, медных блях, сережек и браслетов. В области головы традиционно при захоронении женщин положили перевернутый медный котел для приготовления пищи.

Две из найденных могил оказались детскими. В первой были останки младенца в возрасте примерно до полугода, захороненного с бубенчиками. Во второй обнаружились останки мальчика 6-8 лет. В его могиле нашли два медных и два и железных ножа, множество медных блях и пуговиц.